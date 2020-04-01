Военные строители завершили фундамент семи медицинских центров

На сегодняшний день на 7 из 16 площадок строительства многофункциональных медицинских центров полностью завершены бетонные работы. К утру 1 апреля была выполнена заливка плиты фундамента в Уссурийске. Всего за сутки на всех площадках залито более 4 тысяч кубических метров цементного раствора.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России осуществляют кладку кирпича и монтаж стен. За сутки на стройплощадки поставлено около 800 тонн металлоконструкций и более 7 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей.

Всего, работы развернуты в 15-ти регионах страны на 16-ти строительных площадках. Строительство идет в круглосуточном режиме в три смены. На объектах задействовано более 4,5 тысяч человек и свыше 800 единиц строительной и специальной техники.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства, при создании которых применяются современные технологии, позволяющие сократить сроки работ, добившись максимальных качественных и эксплуатационных характеристик.

Строительство медицинских центров ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, инструментами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и пациентов из числа гражданского населения, если это потребуется.