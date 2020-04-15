Первые военные врачи прибыли в новый медцентр в Нижнем Новгороде

В новый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде 15 апреля прибыл первый врачебно-сестринский состав.

«В числе будущих сотрудников высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи», - уточнил начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.он.

Строительство здания будет завершено уже 17 апреля, сообщил Тришкин. Таким образом, центр в Нижнем Новгороде станет первым из 16 остальных учреждений, который введут в строй.

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Здесь на данный момент завершаются последние работы - продолжается чистовая отделка, наладка сетей и благоустройство территории.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Минобороны России возводит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны. Медцентры будут оснащены самым современным оборудованием. Здесь будет оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.

Сейчас в медицинские учреждения продолжается поставка техники и специального оборудования, компьютерных томографов, аппаратов ИВЛ, рентген оборудования, аппаратов УЗИ. Также в госпиталях сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

Палаты во всех центрах будут только двухместными и с индивидуальным выходом из каждой на улицу. При этом все строящиеся объекты капитальные, созданные строителями военно-строительного комплекса с использованием современных технологий быстровозводимых конструкций.

Ход работ контролирует заместитель министра обороны России Тимур Иванов. По его словам, в общей сложности на всех площадках задействованы более девяти тысяч строителей и 800 единиц спецтехники.

Новые инфекционные центры смогут принимать солдат, офицеров, жителей городов и регионов и оказывать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения.