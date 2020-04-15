МЧС дало рекомендации по снижению риска заражения в период самоизоляции

МЧС РФ рассказало о важных правилах, соблюдая которые можно снизить риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. Во-первых, необходимо делать влажную уборку дома и использовать дезинфицирующие средства или бытовую химию, которые обладают дезинфицирующим эффектом. Во-вторых, спасатели рекомендуют чаще проветривать помещение.

Также в период самоизоляции желательно не выходить на улицу даже не короткое время. При походе в магазин, аптеку, прогулке с собакой стараться избегать контакта с лицами. Это правило следует соблюдать и при доставке продуктов и других товаров, тем более, что многие компании предлагают услугу «бесконтактной доставки».

Все покупки лучше всего оплачивать через электронный кошелек, мобильные приложения различных банков, сайт или мобильное приложение портала «Госуслуги», передает РИА Новости.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19. Период самоизоляции продлится до первого мая.