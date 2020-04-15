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Полная дезинфекция: пожарные расчеты обработали улицы Алеппо специальным раствором

Ирина Егорова
05:15 15.04.2020
До войны в городе было более 60 экипажей, сейчас их 30, поэтому работать приходиться за двоих.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Некоторые улицы города Алеппо пришлось вынуждено перекрыть для санитарной обработки. Местные жители понимают, что борьба с коронавирусом идет полным ходом и входят в положение. С мигалками на улицах города появились пожарные машины. Заранее сотрудники заправили цистерны хлорным раствором, которым поливают улицы и проезжающие мимо автомобили прямо из пожарных шлангов.

До войны на пятимилионный город в пожарной части было больше 60 экипажей.

«До войны у нас работали 367 человек, но многие стали беженцами и уехали в другие страны, за границу. А еще 13 человек погибли, 15 были ранены во время осады города. Сейчас у нас работают около трети от довоенного числа пожарных - всего 125 человек. Этого мало, поэтому каждый у нас работает за двоих», - рассказал командир пожарной части города Алеппо, полковник Хасана Аль-Каштун.

По его словам, в планах построить еще один ангар для новых автомобилей, так как старые были разрушены боевиками. Это свидетельствует о том, что мирная жизнь налаживается, в Дейр-Эз-Зоре, одной из столиц провинций Сирии, например, возобновляется хозяйство, торговля. Медики также готовы сразиться с эпидемией, хотя в городе не веден карантин. Официально сейчас в Сирии 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. 

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