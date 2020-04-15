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Невидимая угроза: названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ирина Егорова
02:41 15.04.2020
По словам главы Роспотребнадзора, эта цифра постоянно меняется, но с начала марта количество «бессимптомников» выросло как минимум в три раза.
Невидимая угроза: названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
© Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число бессимптомных больных коронавирусом.  В настоящее время цифра колеблется от 30 до 50%, при этом  в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%.

«Почти 30% - это люди с бессимптомным течением. Вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) были люди без нарушения состояния здоровья», - сказала она в эфире Первого канала.

По ее словам, этот показатель постоянно меняется. Попова добавила, что именно поэтому каждый гражданин должен ответственно соблюдать режим самоизоляции, так как он может быть разносчиком вируса даже не подозревая о нем. Главный санитарный врач РФ считает, что тестирование необходимо проводить среди здоровых людей тоже и увеличивать этот показатель.

Глава ведомства также отметила, что в России уже проводятся тестирования на антитела, которые позволяют выявить людей, переболевших COVID, или тех, кто имеет к нему иммунитет. Такие тесты делают в 10 клиниках Москвы. 

Ранее микробиолог Сергей Нетесов  заявлял, что такие люди представляют  наибольшую опасность для распространения коронавируса. Они переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений. Об этом свидетельствуют данные по анализу присутствия антител у той части  населения, которая не болела. Поэтому к общему числу зараженных, считает эксперт,  можно прибавлять еще 50% от имеющихся сейчас данных.  

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19. 

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