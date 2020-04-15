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В немецком зоопарке могут усыпить животных из-за нехватки корма в связи с коронавирусом

Валентина Пескова
23:09 15.04.2020
По словам директора зоопарка в Северной Германии, одних зверей могут начать убивать, чтобы отдать на корм другим животных.
В немецком зоопарке могут усыпить животных из-за нехватки корма в связи с коронавирусом
© Фото: pixabay.com

Директор зоопарка в Ноймюнстере поведала страшную историю журналистам.

По словам руководителя известного зоосада в городе в Северной Германии, животные потребляют большое количество еды, которую заведение сейчас не может позволить себе закупать из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

По словам фрау Каспари, если дойдет до того, что запасы корма истощатся совсем, обитателей зверинцы придется усыпить, чтобы они не страдали от голода.

«В худшем случае нам придется кормить некоторых животных другими», - сказала Каспари изданию Die Welt.

По словам директора зоопарка, на этот случай в заведении уже составлен список животных, которых придется убить в первую очередь.

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