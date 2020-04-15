В Москве скончались семь пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще семь пациентов с COVID-19 и подтвержденным диагнозом пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Возраст умерших пациентов - от 36 до 86 лет. У самого молодого пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких.

Уточняется, что и другие больные имели сопутствующие заболевания, например, гипертонию, сахарный диабет, кардиосклероз, онкологию.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, что всем жителям следует оставаться дома следует до 1 мая. Исключением является - поход в магазин, аптеку, выгул домашнего животного, обращение в медицинскую организацию.

На сегодня в России насчитывается 24 490 пациентов с COVID-19. Из них 3 388 заразились за последние сутки, 1 986 человек вылечились, 198 умерли.