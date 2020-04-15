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Путин поручил Силуанову организовать выплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19

Валентина Пескова
22:01 15.04.2020
Глава государства отметил, что повышенные заработные платы также должны облагаться налогом на доходы физических лиц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Во время совещания с правительством, которое проходило сегодня в режиме видеоконференции, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника.

Кроме того, глава государства поручил доработать список системообразующих предприятий - им будут доступны кредиты по ключевой ставке Центробанка. 200 миллиардов рублей направят на субсидии регионам и 23 миллиарда - на поддержку авиационной отрасли.

Особое поручение, которое касается выплат медикам, глава России дал министру финансов Антону Силуанову.

«Все просто. Мною были названы цифры: 80 тысяч рублей - за работу с больными коронавирусом, 50 тысяч, 25. Они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы, абсолютные. Надо чтобы люди получили их на руки, чистыми. Для этого надо внести изменения в нормативно-правовую базу», - настоятельно рекомендовал Владимир Путин.

Президент Владимир Путин провел видеосовещание с правительством, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации и борьбе с распространением COVID-19.

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