Кремль рассмотрит просьбу ветеранов перенести Парад Победы

Обращение, которое подали представители ветеранских организацией в адрес президента Российской Федерации о переносе Парада Победы 9 мая в Москве, будет рассмотрено главою страны.

«Это обращение будет рассмотрено», - прокомментировал ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чуть ранее Песков говорил, что решение о переносе Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 9 мая на Красной площади в присутствии многих мировых лидеров, пока не принято.

При этом представитель Кремля пояснил, что День Победы обязательно будет отмечаться, 9 мая или позже. Это будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в России и мире.