Специалисты РХБЗ России и Италии провели дезинфекцию в домах для престарелых

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано, и пригороде Бергамо.

«Большое спасибо российской стороне. Это основной пансионат для престарелых людей в этом городе. Данная обработка позволила людям почувствовать себя безопасными в отношении вируса, а также придало уверенности персоналу, работающему здесь», - отметил мэр города Стеццано Симоне Тангорро.

Благодарность за оказываемую помощь выразил и генеральный директор пансионата Санта Чиара Мариэлла Мани выразила благодарность российским военным за оказываемую помощь.

«Похвально, что две страны объединяются, чтобы оказать помощь пострадавшим. Сотрудничество организовано интеллигентно, и это похвально», - сказала она.

По словам сотрудницы пансионата Бруны Дзанотти, родные не могут посещать постояльцев, так как с февраля в учреждении объявлен карантин. Она отметила профессионализм выполняемой работы российских специалистов.

«Я думаю, что обработка наших комплексов сможет помочь. Мы же не можем позволить себе такого», - подчеркнула работник пансионата.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 59 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 63 зданий и сооружений, более 400 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 51 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

«Личный состав здоров», - подчеркнул начальник Центра биологической защиты специального назначения МО РФ Игорь Богомолов после мероприятий по обработке четырех пансионатов в Бергамо.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.