«Осталось вывезти около 36 тысяч человек»: Лавров о помощи россиянам вернуться на родину из-за границы

Российское министерство иностранных дел активно оказывает помощь гражданам РФ, которые сейчас остаются за границей и хотят вернуться домой в связи с эпидемией коронавируса по всему миру. Как пояснил глава ведомства Сергей Лавров, в настоящее время в «листе ожидания» МИДа находятся около 35-36 тысяч человек, которые хотят выехать на родину.

«Приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года. Но в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект. Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации. Есть несколько десятков таких людей. Сейчас мы ими занимаемся, что называется, "вручную"», - рассказал министр иностранных дел в интервью «Коммерсанту».

В то же время, пояснил глава МИДа, есть также студенты, преподаватели, квалифицированные специалисты, сотрудники зарубежных представительств российских компаний, участники культурных и научных обменов и смешанные семьи. Все они также ждут возвращения домой.

Лавров напомнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин 9 апреля провел видеосовещание. На нем было одобрено предложение МИД о том, что списки по представлению Минкомсвязи России утверждаются в Москве Оперативным штабом, после чего передаются российским дипломатам, которые должны ими строго руководствоваться. Однако, учитывая накопившийся в последние недели опыт, послы нередко сталкиваются с экстренными случаями - беременные женщины, члены семьи, которые по каким-то причинам не попали в список, дети.

Решением главы правительства, отметил министр иностранных дел, послам теперь дано право в таких ситуациях дополнять списки пассажирами, которые действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину.