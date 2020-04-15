Лавров рассказал, почему не носит маску во время эпидемии COVID-19

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров признался, что не надевает медицинскую маску, несмотря на то, что в Москве сейчас наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией, чем во всей России. В новом интервью Лавров признался, что большинство из тех, кто в этот период приходит к нему на встречу, общаются с ним в масках.

«Регулярные совещания, которые раньше мы проводили раз в неделю, сейчас организуем ежедневно. Их перенесли из моего кабинета в зал Коллегии, где можно сидеть "через одного", увеличив дистанцию. На входах в МИД, на министерском этаже, где находится вышеуказанный зал, установлены дополнительные КПП с дезинфицирующими средствами, термометрами и так далее. Ничего необычного, самые простые и очевидные вещи», - рассказал министр иностранных дел в интервью «Коммерсанту».

На вопрос, оберегают ли российские медики как-то дополнительно чиновников уровня министра, Сергей Лавров пояснил, что члены правительства периодически сдают тесты. И все сотрудники МИДа данные тесты тоже проходили. Глава ведомства пояснил, что не знает точно, но предполагает, что у него данные тесты, «наверное, чаще берут, чем у других».