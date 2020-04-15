Лавров рассказал о своем режиме работы на фоне эпидемии COVID-19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, как выглядит его режим работы на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава МИД России рассказал в интервью «Коммерсанту».

Лавров подчеркнул, что его кабинет достаточно большой, поэтому имеется возможность общаться с собеседником на необходимом расстоянии.

«Когда ко мне кто-то приходит, мы сидим на расстоянии пары метров друг от друга. Я мою руки чаще, чем обычно», - отметил министр.

Также Лавров добавил, что не пренебрегает средствами дезинфекции.