Опубликовано видео с места взрыва вблизи больницы во Львове
На месте случившегося было найдено тело мужчины. По предварительным данным, других жертв нет.
© Видео: VARTA1, YouTube © Фото: VARTA1, YouTube
Львовская городская рада подтвердила информацию о взрыве на улице Котляревского вблизи больницы №5. Соответствующее сообщение было опубликовано на ее официальном сайте.
Жертвой происшествия стал мужчина возрастом около сорока лет. Смерть от несовместимых с жизнью травм была констатирована на месте до приезда медиков.
Причины взрыва устанавливаются. На территории работают правоохранительные органы и взрывотехники.
Ранее, информацию о взрыве передавали местные СМИ. По имеющимся у них данным, взрыв в городе прогремел около 16 часов.