Опубликовано видео с места взрыва вблизи больницы во Львове

Львовская городская рада подтвердила информацию о взрыве на улице Котляревского вблизи больницы №5. Соответствующее сообщение было опубликовано на ее официальном сайте.

Жертвой происшествия стал мужчина возрастом около сорока лет. Смерть от несовместимых с жизнью травм была констатирована на месте до приезда медиков.

Причины взрыва устанавливаются. На территории работают правоохранительные органы и взрывотехники.

Ранее, информацию о взрыве передавали местные СМИ. По имеющимся у них данным, взрыв в городе прогремел около 16 часов.