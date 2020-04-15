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В Мурманской области будут надевать на зараженных COVID-19 трекер-браслеты

Михаил Аброськин
Анна Берестовая
18:59 15.04.2020
Накануне в регионе произошел резкий локальный скачок заболеваемости коронавирусом, выведший его на третье место по скорости инфицирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области был зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Большая часть больных в регионе, ставшем третьим в стране по скорости распространения коронавируса. - это рабочие, строители с западного берега Кольского залива.

В поселке Белокамента COVID-19 за сутки обнаружили у 125 человек. Все они - работники подрядных организаций «Новатэка», который строит там центр крупнотоннажных морских сооружений.

Ранее там же, на западном берегу, заболел еще 81 рабочий. По некоторым данным, сами рабочие жаловались, что были нарушены санитарные правила и не хватало защитных масок с перчаток, но официальное руководство компании Новатэк это не подтверждает. На стройке одновременно живут и работают от 9 до 11 тысяч вахтовиков из разных регионов России, Белоруссии и Турции.

«В области зарегистрировано 268 случаев заражения коронавирусом, 206 из них - это люди из Белокаменки. Это более 77%. Именно поэтому мы развертываем мобильный госпиталь МЧС России» - сообщил «Звезде» губернатор региона Андрей Чибис.

Полевую больницу развернули прямо на стройке. Медики готовы оказать помощь больным. Два авиаборта спасателей с грузом и специалистами Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас» прибыли в регион из Москвы. Проверки на коронавирус проходят на всех крупных предприятиях области.

Мурманская область оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Местные власти придумали надевать на больных трекер-браслеты, чтобы отслеживать передвижения людей и не допустить еще большего распространения болезни. Теперь зараженным, если позволяет состояние, будут предлагать выбор: лечиться дома и добровольно носить браслет или ложиться в больницу. Клиники же переоснащают и оборудуют палаты интенсивной терапии.

Палаты для приема тяжелобольных здесь оборудованы мониторами и кислородными магистралями, которые подключаются к аппаратам ИВЛ как российских, так и европейских стандартов. Соответственно, все больные, которые поступят сюда, получат всю необходимую медицинскую помощь.

Региональный Минздрав планирует до конца апреля создать еще порядка 500 дополнительных коек для больных коронавирусом. Параллельно в Мурманской области готовят квалифицированный медперсонал, который будет направлен в больницы в случае нехватки кадров. Таким образом, как указал заместитель начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский, проблем с персоналом не ожидается.

«Дефицита врачей у нас не предвидится, все распланировано. Параллельно у нас проводится подготовка на курсах непрерывного медицинского образования врачей по оказанию медпомощи больным с коронавирусной инфекцией», - отметил Пашковский.

На сегодняшний день в Мурманской области от коронавируса умер один человек, 14 выздоровели. Однако специалисты утверждают, что расслабляться рано и пик эпидемии еще впереди.

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