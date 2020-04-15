В Москве впервые оштрафовали салон красоты за работу во время эпидемии

Финансовая помощь от государства среднему и малому бизнесу придет начиная с 18 мая. Об этом сегодня заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако кто-то, нарушив введенный государством запрет на работу во время введенного режима самоизоляции, получит квитанцию о штрафе. В Москве впервые за оказание услуг населению во время карантина оштрафовали салон красоты. На кону у заведения - 50 тысяч рублей и репутация. Те, кто этим не дорожит, начинают работать нелегально по всей стране.

Проблема своего внешнего вида во время нахождения дома в режиме самоизоляции актуальна прежде всего для женщин. Дамам так и хочется сделать прическу вместо хвоста, пойти к знакомой маникюрше в салон. Несмотря на то, что заведения, работающие в индустрии красоты сейчас закрыты, многие мастера маникюра предлагают свои услуги с выездом на дом. Проверка показала, что стилист заходит в квартиру в маске, но забывает надеть перчатки.

Владелица сети салонов прячет лицо от камеры и рассказывает, что все сейчас работают подпольно. На этой неделе в Москве впервые оштрафовали владелицу салона за работу в карантин. Пришлось отдать 50 тысяч рублей. Но штрафы могут доходить и до миллиона.

А вот в Хабаровске, Рязанской области и во Владикавказе салонам официально разрешили работать и наплыв посетителей, в результате, пришлось сдерживать по записи, при этом соблюдая все меры по дезинфекции и соблюдении санитарных норм по нераспространению коронавирусной инфекции.

А пока большинство салонов на замке, всегда найдутся те, кто считает: эпидемия - эпидемией, а маникюр - по расписанию. Но, отправляясь на процедуру, стоит хотя бы задуматься - действительно ли красота спасет мир? Может, здоровье на этот раз важнее? Ведь если очень хочется, то измениться можно и не выходя из квартиры.