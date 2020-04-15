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Мошенники не дремлют: в эпидемию начали красть деньги через сервис «поиск работы»

Валентина Пескова
18:19 15.04.2020
В поисках работы на дому на время самоизоляции россияне обращаются к интернет-сервисам, где их просят указать данные банковских карт для перевода зарплаты в будущем.
Мошенники не дремлют: в эпидемию начали красть деньги через сервис «поиск работы»
© Фото: 5stoc, kimageBROKER.com, Globallookpress

Повышенный спрос на дистанционную работу во время режима самоизоляции подтолкнул мошенников к новым способам обмана россиян.  В интернете ежедневно появляются сайты, где размещены якобы вакансии с высокой почасовой оплатой. При этом на порталах указано, что на данную должность претендует множество соискателей.

Желая опередить конкурентов россияне тут же высылают требуемые данные о себе, включая СНИЛС, паспортные данные и реквизиты банковской карты. Прикрываясь тем, что данные карты якобы нужны для перечисления на нее зарплаты в будущем, мошенники получают возможность кражи средств пользователя сайта.

«Но все мы знаем, где бывает бесплатный сыр, тем более в такой нестабильной ситуации, как сейчас», - цитируют «Известия» гендиректора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова.

Эксперт предупредил, что стоит быть бдительными и искать вакансии только на известных рекрутинговых компаниях или сайтах конкретных интересующих вас компаний или предприятий. А вот на письма, приходящие на электронную почту с завлекательными обращениями «Работа только для вас», отвечать не стоит. Равно как и доверять им.

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