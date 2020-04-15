Станцию метро Москвы «Пражская» могут переименовать в «Маршала Конева»

Переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева» предложил Общественный совет при Министерстве обороны России.

Письмо с просьбой поддержать такую инициативу направлено главе Минобороны Сергею Шойгу. Как считают члены Общественного совета, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Напомним, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесен 3 апреля в округе Прага-6. Посольство России в США пообещало проверить причастность американской компании Squire Patton Boggs к демонтажу мемориала. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, фирма подготовила доклад с обоснованием необходимости сноса памятника советскому полководцу.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в Следственный комитет России список лиц, причастных к сносу монумента. Перечень имен был передан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК по факту демонтажа монумента.