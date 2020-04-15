В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за неиспользованные туры

Федеральное агентство по туризму РФ сообщило, что туристические фирмы смогут вернуть денежные средства покупателям путевок за счет фонда персональной ответственности туроператора.

Воспользоваться средствами Фонда можно будет в том случае, если тур, оплату за который требуется вернуть, был приобретен в страны, в которых были введены ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Решение о том, необходимо ли туроператорам обращение к Фонду, принимают они сами. Фирмы, не заявившие о такой необходимости, обязаны будут вернуть средства за отмененные путешествия самостоятельно.

Туристическим компаниям необходимо уведомить администрацию Фонда о намерениях обратится к его помощи до 6 мая текущего года. Сами туристы получат свои деньги максимум через 60 дней после того, как компании передадут Фонду данные о них и их неиспользованных путевках.

Фонд персональной ответственности туроператора – это фонд, формируемый отдельно для каждой фирмы, работающей в сфере выездного туризма, за счет ежегодной выплаты 1% общей цены путевок за границу за прошлый год. Его средства предназначены для компенсации стоимости путешествий заказчикам в случае, если операторы не в состоянии оказать проданные услуги.