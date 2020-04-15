СМИ: в больнице во Львове прогремел взрыв
Местные СМИ сообщают об одном погибшем, однако к настоящему моменту официальной информации пока нет.
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На территории больницы №5 в украинском городе Львов прогремел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.
К настоящему моменту известно об одном погибшем. Также, как сообщает агентство УНН, есть информация о том, что взрыв прогремел около 16.00 (время совпадает с Москвой).
Из-за чего произошел инцидент - пока неизвестно. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.