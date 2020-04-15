СМИ: в больнице во Львове прогремел взрыв

На территории больницы №5 в украинском городе Львов прогремел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

К настоящему моменту известно об одном погибшем. Также, как сообщает агентство УНН, есть информация о том, что взрыв прогремел около 16.00 (время совпадает с Москвой).

Из-за чего произошел инцидент - пока неизвестно. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.