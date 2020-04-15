В нелегальном хостеле в Ленобласти 123 человека заразились COVID-19

Число зараженных коронавирусом в нелегальном хостеле для мигрантов в Ленинградской области достигло 123 человек. Всего в общежитии проживали 154 гастарбайтера. Они продолжали работать до тех пор, пока в здание не пришли с рейдом сотрудники Роспотребнадзора.

Сейчас все рабочие помещены на карантин, территория общежития оцеплена. Заболевшие будут переведены в полевой госпиталь с надувными палатками, в которых есть отопление. В них есть все, что нужно для лечения и проживания.

Решения по размещению больных с диагнозом COVID-19 в регионах принимают исходя из возможностей местных властей. Так, во Владивостоке для тех, у кого выявлен коронавирус, оборудованы дополнительно два отделения больницы. При этом в полной изоляции находятся все пациенты. Помогают им волонтеры, которые несут круглосуточное дежурство. Они доставляют передачи с продуктами и необходимыми вещами от родных и близких.

На сегодня в России насчитывается 24490 пациентов с COVID-19. Из них 3 388 заразились за последние сутки, 1 986 человек вылечились, 198 умерли.