Путин поручил освободить от НДФЛ врачей, борющихся с COVID-19
Предложение было высказано главой государства на сегодняшнем совещании с членами кабинета министров.
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Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки для врачей, участвующий в борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам главы государства, в период эпидемии COVID-19 медиков следует освободить от выплаты налога на доходы физических лиц.
Предложение было высказано лидером страны сегодня, 15 апреля, на совещании с членами правительства РФ.
Кроме этого, Путин высказался за необходимость направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости бюджетов регионов страны.