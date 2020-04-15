Эксперт рассказал о роли американской фирмы в сносе памятника Коневу в Праге

Доклад американской компании Squire Patton Boggs, в котором обосновывался снос памятника маршалу Коневу в Праге, имел большое значение для антироссийских политиков в Чехии. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Малек Дудаков.

«В данном случае в Чехии в Праге они написали такой доклад. Они таких докладов каждый год пишут тысячи, сотни. Безусловно, для чешской политической общественности, для их эстеблишмента, доклад большой американской фирмы юридической имеет значение. То есть в пиаровском смысле это хорошая история для тех, кто является сторонниками сноса памятнику Конева», - объяснил эксперт.

По словам Дудакова, фирма, о которой идет речь, довольно влиятельна в самих США. В частности, в компании одним из советников и лоббистов работает американский политик, 53-й спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер, добавил политолог.

«Если бы дело происходило в Америке, такого большого значения никто бы не придал – для них это был бы просто доклад еще одной лоббистской компании, хоть и крупной. Но я думаю, что для Чехии, для страны небольшой, которая во многом зависима от настроений и в Брюсселе, и в Вашингтоне, для них это имеет большое значение и стало одним из пунктов пиар-кампании в пиар-войне вокруг памятника маршалу Коневу», - заключил эксперт.

Напомним, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесен 3 апреля в округе Прага-6. Посольство России в США пообещало проверить причастность американской компании Squire Patton Boggs к демонтажу мемориала. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, фирма подготовила доклад с обоснованием необходимости сноса памятника советскому полководцу.