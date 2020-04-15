«Мы понимали риски»: глава Мурманской области оценил готовность региона к вспышке коронавируса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о борьбе с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом в своем регионе. Она оказалась связана с началом масштабного строительства, поэтому руководство области оценивало все риски и смогло вовремя среагировать и не допустить плачевных последствий.

«У нас появился локальный очаг, где есть заболевшие коронавирусом - это большой проект по строительству крупнотоннажных морских сооружений. Мы понимали риски и заранее ввели режим карантина, поэтому вспышка есть, но мы обеспечили массовое тестирование работников, и, выявив это, предприняли все возможные меры для локализации и обеспечения самого быстрого лечения пациентов и медицинского наблюдения», - рассказал глава региона.

По словам Чибиса, режим повышенной готовности в регионе был введен еще 16 марта, что позволило вовремя локализовать вспышку и выявить практически всех контактных лиц.

«Понимая риски распространения, мы провели набор мероприятий, включая запрет на сход экипажей с судов. Оценивая балансы между экономическими последствиями и санитарной необходимостью, мы провели все меры противодействия», - заявил губернатор.

Напомним, ранее МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь под Мурманском из-за вспышки коронавирусной инфекции. Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Белокаменка. По просьбе Чибиса, сотрудники МЧС на специальной площадке развернули аэромобильный госпиталь, который оснастят десятью аппаратами ИВЛ.