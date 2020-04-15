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Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленку

Наталия Майорова
16:40 15.04.2020
Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленку
Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленку
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову внимательно следить за соблюдением трудовых прав работников, которые были переведены на удаленный режим работы.

«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работ», - обратился глава государства к министру.

В ответ Котяков утвердительно сообщил, что задачу понял. Министр также сообщил Путину о работе горячей линии Роструда.

«К нам поступает порядка 5-6 тысяч звонков и обращений, более 50 операторов присутствует постоянно на рабочем месте и предоставляет консультации для граждан», - отметил Котяков.

Министр добавил, что заявку на консультацию также можно оставить на портале онлайнинспекция.рф. 

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