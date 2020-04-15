Путин: малый и средний бизнес получит безвозмездные выплаты от государства

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Предложение о новых мерах было озвучено главой государства на совещании с членами кабинета министров РФ.

Выплаты малым и средним предприятиям предполагается осуществить на безвозмездной основе за счет государственного бюджета.

Денежная поддержка будет направлена, в частности, на заработные платы сотрудников. Выплаты планируется начать 18 мая текущего года.

Кроме этого лидер страны предложил внести новый вид льготного кредита - займы для бизнеса, направленные на пополнение оборотных средств организаций.

Также, Владимир Путин озвучил предложение направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости бюджетов регионов страны и создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий.