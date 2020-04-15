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«Идут с опережением графика»: глава Нижегородской области рассказал о строительстве госпиталя Минобороны РФ

Егор Левин
17:47 15.04.2020
По словам Глеба Никитина, все медики и правоохранители обеспечены необходимыми средствами защиты от инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: government-nnov.ru

Как заявил в эфире программы «Между тем» на «Звезде» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе принимаются все необходимые меры для защиты граждан от заражения коронавирусом. Глава региона сообщил, что весь медицинский персонал, а также правоохранительные органы полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты. По словам Никитина, розничной продажей защитных средств занимается рынок. Губернатор также поблагодарил за помощь Министерство обороны России.

«Мы очень активно занимаемся подготовкой коечного фонда. Очень большую помощь в этом нам оказывает Минобороны. В Нижнем Новгороде будет построен госпиталь, полностью оборудованный всеми необходимыми аппаратами. Он изначально должен был быть построен к 30 апреля, но коллеги настолько развернули работу, что идут с опережением графика», - поделился Никитин.

По его словам, в итоге госпиталь может быть построен даже раньше 20 апреля. Губернатор выразил большую благодарность Минобороны РФ в связи с этим.

Между тем, в новый медицинский центр в Нижнем Новгороде прибыли первые военные врачи. В их числе оказались инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Прогнозируется, что строительство здания будет завершено уже 17 апреля.

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