Прибыл из Милана: назван нулевой пациент с коронавирусом в РФ

Нулевым пациентом в России, который заразился инфекцией коронавируса, стал мужчина средних лет, прилетевший в РФ из Милана. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

Правильный диагноз пациенту поставили благодаря своевременному выявлению характерных осложнений. По словам Чучалина из интервью порталу Православие.ру, это было сделано совместно с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. После этого мужчине назначили лечение.

Нулевой пациент стал первым, который вылечился в России от COVID-19. Однако он успел заразить коронавирусной инфекцией своих пожилых родителей: отца мужчины пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а у матери болезнь протекала в более легкой форме.

На сегодня в России насчитывается 24 490 пациентов с COVID-19. Почти 2 000 человек вылечились, 198 умерли.