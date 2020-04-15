Два месяца в боевом режиме: мэр Хабаровска рассказал о борьбе с коронавирусом

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в эфире программы «Между тем», посвященной ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде субъектов РФ, рассказал, как обстоят дела в его городе. По словам градоначальника, все не максимально гладко, но без эксцессов.

«Обстановка у нас тревожно-спокойная. Хочу сказать, что только 25 жителей Хабаровска оказались в стационаре. Еще 10 февраля в городе объявили "масочный" режим. Практически два месяца Хабаровск находится в режиме, можно сказать, приближенному к боевому», - сообщил Кравчук.

Мэр поблагодарил командование Восточного военного округа за помощь в решении проблем, связанных с коронавирусом. В частности, Кравчук выразил слова благодарности командующему ВВО, генерал-лейтенанту Геннадию Жидко: благодаря его решению в Хабаровск была оперативно направлена группа дезинфекции.

«Спасибо большое войскам МЧС, они также нам помогают и принимают участие в дезинфекции мест массового скопления людей. Уже практически 15 дней мы дезинфицируем подъезды, кабины лифтов, общественный транспорт - везде, где есть население, мы проводим дезинфекцию территорий. Население относится с пониманием», - заявил Кравчук.

Ранее в Хабаровском крае произошел первый случай гибели от коронавирусной инфекции. Жертвой COVID-19 там оказалась 77-летняя пациентка. Женщина была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки.