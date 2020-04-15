Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

Более 23 миллиардов рублей будет направлено на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. С таким заявлением сегодня, 15 апреля, выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что позже также проведет совещание по поддержке строительства, а затем - по авиа- и автопрому.

Кроме того, ранее Путин высказался за то, чтобы направить 200 миллиардов рублей для устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.

Президент также поручил кабмину представить планы по развитию системообразующих отраслей экономики РФ.