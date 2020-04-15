Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли
Президент также поручил кабмину представить планы по развитию системообразующих отраслей экономики РФ.
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Более 23 миллиардов рублей будет направлено на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. С таким заявлением сегодня, 15 апреля, выступил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что позже также проведет совещание по поддержке строительства, а затем - по авиа- и автопрому.
Кроме того, ранее Путин высказался за то, чтобы направить 200 миллиардов рублей для устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.
Президент также поручил кабмину представить планы по развитию системообразующих отраслей экономики РФ.