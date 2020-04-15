Путин предложил создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий

Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный новый кредитный продукт для системообразующих предприятий.

Российский лидер отметил, что половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина РФ. В свою очередь, ставка будет субсидироваться на ставку Центрального Банка.

Кроме того, Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.