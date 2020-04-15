Путин предложил создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий
Ставка будет субсидироваться на ставку ЦБ.
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Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный новый кредитный продукт для системообразующих предприятий.
Российский лидер отметил, что половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина РФ. В свою очередь, ставка будет субсидироваться на ставку Центрального Банка.
Кроме того, Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.