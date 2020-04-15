Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач назвала самые вредные напитки в период карантина

Анна Берестовая
16:15 15.04.2020
Специалист также озвучила список того, что нужно пить, чтобы поддержать свое здоровье и иммунитет на самоизоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress

Для поддержания здоровья в период коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют обдуманно выбирать еду и напитки.

Телеканал «Звезда» узнал у врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководителя компании PRO&FIT Марины Макиши, что полезно, а что вредно пить, находясь на карантине.

«Что касается напитков, которые не рекомендовано употреблять во время карантина, это, конечно же, все жидкости, которые содержат в составе сахар. Соответственно, это газировка различная, это фруктовые соки пакетированные и в том числе даже квас, потому что в его составе тоже бывает сахар», - рассказала врач.

Специалист отметила, что сахар сам по себе, в том числе и содержащийся в напитках, вредит иммунитету человека и не рекомендован для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом, когда иммунитет очень важен.

«Сахар – это продукт, который вызывает комплексные воспаления, и таким образом повышает нагрузку на иммунную систему», - объяснила она.

В наиболее вредных для иммунитета сладких напитках, как указала эксперт, в среднем содержится 12-15 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости.

Пользу же здоровью во время карантина сможет принести, в первую очередь, простая вода, которую стоит употреблять по поллитра в день.

Также, эксперт посоветовала пить чай и кофе, так как эти напитки оказывают стимулирующее воздействие на организм. Одно уточнение – важно, чтобы напитки были некрепкими и употреблялись в умеренных количествах, иначе их положительное влияние на организм изменится на прямо противоположное.

Кроме этого полезными во время режима самоизоляции являются витаминизированные напитки.

«Это могут быть натуральные, без сахара, морсы на толченых ягодах, свежих или мороженных. Это могут быть какие-то отвары растительных трав», - рассказала Макиша.

Такой напиток, хорошо воздействующий на иммунитет и тонизирующий организм, можно сделать самостоятельно, смешав воду и сок лимона, апельсина или других фруктов.

В настоящий момент в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом, из которых 198 пациентов умерли, 1 986 успешно выздоровели. За последние сутки на территории РФ зарегистрировано еще 3 388 инфицированных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 12:22
Главы Генштабов ВС РФ и Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 15:08
Кинозвезда, убившая 15 фашистов: последние минуты жизни Гули Королевой
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:39 В стране и мире
Прибыл из Милана: назван нулевой пациент с коронавирусом в РФ
16:15 В стране и мире
Видео
Врач назвала самые вредные напитки в период карантина
15:52 В стране и мире
Обнаружен еще один тип коронавируса
15:25 Армия
Видео
Вместе против коронавируса: российские и сербские медики провели консультации в Белграде
15:23 В стране и мире
ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:53 В стране и мире
Путин поручил освободить от НДФЛ врачей, борющихся с COVID-19
16:53 Эксклюзив
Видео
Эксперт рассказал о роли американской фирмы в сносе памятника Коневу в Праге
16:40 В стране и мире
Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на «удаленку»
16:39 В стране и мире
Прибыл из Милана: назван нулевой пациент с коронавирусом в РФ
16:35 В стране и мире
Видео
Путин: малый и средний бизнес получит безвозмездные выплаты от государства
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.