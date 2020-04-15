Врач назвала самые вредные напитки в период карантина

Для поддержания здоровья в период коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют обдуманно выбирать еду и напитки.

Телеканал «Звезда» узнал у врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководителя компании PRO&FIT Марины Макиши, что полезно, а что вредно пить, находясь на карантине.

«Что касается напитков, которые не рекомендовано употреблять во время карантина, это, конечно же, все жидкости, которые содержат в составе сахар. Соответственно, это газировка различная, это фруктовые соки пакетированные и в том числе даже квас, потому что в его составе тоже бывает сахар», - рассказала врач.

Специалист отметила, что сахар сам по себе, в том числе и содержащийся в напитках, вредит иммунитету человека и не рекомендован для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом, когда иммунитет очень важен.

«Сахар – это продукт, который вызывает комплексные воспаления, и таким образом повышает нагрузку на иммунную систему», - объяснила она.

В наиболее вредных для иммунитета сладких напитках, как указала эксперт, в среднем содержится 12-15 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости.

Пользу же здоровью во время карантина сможет принести, в первую очередь, простая вода, которую стоит употреблять по поллитра в день.

Также, эксперт посоветовала пить чай и кофе, так как эти напитки оказывают стимулирующее воздействие на организм. Одно уточнение – важно, чтобы напитки были некрепкими и употреблялись в умеренных количествах, иначе их положительное влияние на организм изменится на прямо противоположное.

Кроме этого полезными во время режима самоизоляции являются витаминизированные напитки.

«Это могут быть натуральные, без сахара, морсы на толченых ягодах, свежих или мороженных. Это могут быть какие-то отвары растительных трав», - рассказала Макиша.

Такой напиток, хорошо воздействующий на иммунитет и тонизирующий организм, можно сделать самостоятельно, смешав воду и сок лимона, апельсина или других фруктов.

В настоящий момент в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом, из которых 198 пациентов умерли, 1 986 успешно выздоровели. За последние сутки на территории РФ зарегистрировано еще 3 388 инфицированных.