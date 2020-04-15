Молдавия из-за коронавируса переносит празднование Дня Победы

Власти Молдавии приняли решение перенести празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, сообщил президент страны Игорь Додон.

«Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы - "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа», - написал глава молдавского государства на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока отзывала приглашения главам иностранных государств на праздничные мероприятия в Москве 9 Мая, в частности, на главный военный парад на Красной площади, посвященный Дню Победы. При этом он добавил, что в Кремле поймут любое решение зарубежных партнеров в связи со сложившейся из-за коронавируса ситуации.