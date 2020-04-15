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В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» приглашены более 500 участников

Алексей Баранов
15:20 15.04.2020
Пятнадцатого апреля были объявлены результаты дистанционного этапа отбора Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей».
В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» приглашены более 500 участников
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

С 27 марта по 7 апреля участники конкурса «Лидеры России. Политика» проходили онлайн-тестирования в рамках дистанционного этапа отбора - сначала проверялись знания по обществознанию, затем лидерский потенциал конкурсантов. Оба теста в срок завершили 8 676 участников.

Баллы, набранные участниками за два теста, были суммированы, приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами получили конкурсанты с наилучшими результатами - 511 человек. Также на контрольное тестирование приглашены участники, которые получили наибольшую поддержку на специальной странице на сайте конкурса и при этом показали результаты тестов не хуже, чем 75% конкурсантов. Таких в числе приглашенных в полуфиналы оказалось 29 человек. Еще один конкурсант благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. Таким образом, всего на контрольное тестирование приглашен 541 участник.

С 16 апреля на сайте конкурса «Лидеры России. Политика» снова станет доступна возможность поддержать участников - в системе останутся доступны только страницы тех конкурсантов, кто получил приглашение в полуфинал.

«Среди тех участников конкурса, которые приглашены на контрольное тестирование, 20,3% женщин и 79,7% мужчин. В основном это люди до 40 лет (67,7%) и с высшим образованием (99,3%). У многих несколько дипломов (23,1%) и степень MBA (6,7%). Конкурсанты представляют 75 регионов России, среди которых лидируют Москва (28,2%), Московская область (6,7%) и Санкт-Петербург (5,9%)», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что предстоящие очные этапы конкурса состоятся после того, как в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Все участники полуфиналов будут об этом своевременно проинформированы.

«Полуфиналы будут включать контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков. Как это ни странно, мы пока не можем называть участников, приглашенных в полуфинал, полуфиналистами. Чтобы получить это звание, им необходимо сначала подтвердить свои результаты заочного отбора на контрольном тестировании. В присутствии экспертов участникам предстоит повторно выполнить часть тестов и показать результаты в пределах допустимой погрешности - только тогда они станут полуфиналистами конкурса», - подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко.

Конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля 2020 года, за 20 дней регистрации на конкурс подали заявки 33986 человек, но доступ к тестам дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей».

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