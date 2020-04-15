Обнаружен еще один тип коронавируса

Новый тип коронавируса найден в популярных у туристов штатах Керала и Тамилнад, Химачал-Прадеш на севере Индии, а также на союзной территории Пондичерри. Его удалось выявить ученым из Индийского совета по национальным исследованиям ICMR у обитающих в стране летучих мышей.

Как сообщает издание India Today, коронавирус, найденный у рукокрылых, назвали «коронавирусом летучих мышей» (ВtCoV). Для исследования ученые отобрали 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов.

По словам сотрудницы Национального института вирусологии Индии, опасность нового коронавируса для человека еще предстоит изучить. Ни одного свидетельства в пользу того, он способен вызывать заболевания у людей, пока не обнаружено.

При этом специалист добавила, что найденный вирус никак не связан с нынешним SARS-CoV2, который спровоцировал эпидемию. Однако известно, что в 2018 и 2019 году у этих же индийских летучих мышей обнаружили вирус Нипах, от которого скончались 70% заразившихся.