ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, готовивших теракт

Правоохранители задержали в Крыму группу украинских разведчиков, которые вербовали россиян и пытались организовать теракты, а также стремились похитить сведения, содержащие государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан», - говорится в сообщении.

Организатором операций оказался начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов. Он завербовал группу агентов.

«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», - отмечается в сообщении.

В настоящее время гражданин Украины заключен под стражу.