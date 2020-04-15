Глава МЭА ожидает рекордное падения спроса на нефть

Существует высокая вероятность, что даже через несколько лет 2020 год окажется самым худшим годом за всю мировую историю нефтяного рынка. Такое заявление сделал представитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Бироль обозначил, что, если разбираться еще подробнее, второй квартал текущего года может считаться самой провальной его частью, а апрель и вовсе можно назвать «кровавым» месяцем.

Глава МЭА объяснил, что из-за кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, глобальная экономика потеряла практически год роста. Рынок нефти же столкнулся с еще более серьезными трудностями. Потери, произошедшие на нем, можно считать почти десятилетиями.

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства, спрос на черное сырье в апреле снизится на 29 миллионов баррелей в день. Подобные показатели в последний раз были зафиксированы еще в 1995 году.