Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса

Валентина Пескова
15:23 15.04.2020
Наиболее скоро испытания завершат специалисты одной из компаний в Гонконге и Пекинского института, вакцину которых уже одобрили для тестирования на людях.
ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса
© Фото: Martin Storz, imagebroker.com, Globallookpress

Около 70 вакцин, которые могут быть использованы против инфекции коронавируса, сейчас разрабатывают специалисты по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, три из них уже проходят клинические испытания.  

Вакцина, которую разработали компания CanSino Biologics Inc. из Гонконга и Пекинский институт биотехнологии, уже близка к применению для лечения. Препарат одобрен для тестирования на людях и в данный момент проходит второй этап клинической проверки.

Следующие по готовности к применению препараты создавались в лабораториях двух американских биотехнологических компаний - Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc., которые раньше не занимались ничем подобным. Обе они пропустили обязательный в таких случаях этап тестирования на животных, на который иногда уходят годы, и сразу перешли к испытаниям на людях.

После завершения работ по испытанию вакцин следующим этапом будет ее производство в промышленных масштабах. Это под силу только большим фармацевтическим компаниям с огромными производственными мощностями. Потенциальные препараты, прошедшие доклинические испытания, уже есть у компаний Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

Если обычно для выпуска вакцин требуется от 10 до 15 лет, сообщает ВОЗ, то сейчас скорости их создания и запуска в производство будут беспрецедентны: ожидается, что на это уйдет от одного года до полутора лет. Это объясняется тем, что для лечения вируса, унесшего жизни уже почти 120 тысяч человек, пока нет ни одного лекарства.

Для того, чтобы координировать усилия в области разработки вакцин против COVID-19, ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить всем, кто участвует в принятии решений, доступ к полной картине научных исследований.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 12:22
Главы Генштабов ВС РФ и Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 15:08
Кинозвезда, убившая 15 фашистов: последние минуты жизни Гули Королевой
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
15:25 Армия
Видео
Вместе против коронавируса: российские и сербскими медики провели консультации в Белграде
15:23 В стране и мире
ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса
13:22 В стране и мире
В Кремле прокомментировали проблемы пропускного режима в Москве
12:46 В стране и мире
Видео
Мишустин назвал непростой ситуацию с COVID-19 в России
12:30 В стране и мире
Рогозин: 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:25 Армия
Видео
Вместе против коронавируса: российские и сербскими медики провели консультации в Белграде
15:23 В стране и мире
ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса
15:14 В стране и мире
Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19
14:58 В стране и мире
Видео
В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след
14:38 В стране и мире
Видео
Около 300 россиян возвращаются на родину из США
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.