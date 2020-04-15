ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса

Около 70 вакцин, которые могут быть использованы против инфекции коронавируса, сейчас разрабатывают специалисты по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, три из них уже проходят клинические испытания.

Вакцина, которую разработали компания CanSino Biologics Inc. из Гонконга и Пекинский институт биотехнологии, уже близка к применению для лечения. Препарат одобрен для тестирования на людях и в данный момент проходит второй этап клинической проверки.

Следующие по готовности к применению препараты создавались в лабораториях двух американских биотехнологических компаний - Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc., которые раньше не занимались ничем подобным. Обе они пропустили обязательный в таких случаях этап тестирования на животных, на который иногда уходят годы, и сразу перешли к испытаниям на людях.

После завершения работ по испытанию вакцин следующим этапом будет ее производство в промышленных масштабах. Это под силу только большим фармацевтическим компаниям с огромными производственными мощностями. Потенциальные препараты, прошедшие доклинические испытания, уже есть у компаний Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

Если обычно для выпуска вакцин требуется от 10 до 15 лет, сообщает ВОЗ, то сейчас скорости их создания и запуска в производство будут беспрецедентны: ожидается, что на это уйдет от одного года до полутора лет. Это объясняется тем, что для лечения вируса, унесшего жизни уже почти 120 тысяч человек, пока нет ни одного лекарства.

Для того, чтобы координировать усилия в области разработки вакцин против COVID-19, ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить всем, кто участвует в принятии решений, доступ к полной картине научных исследований.