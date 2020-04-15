Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19

Лидер российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram футболиста Александра Кержакова.

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», - сказал музыкант.

Шнуров пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. Он отметил также, что в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.