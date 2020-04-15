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В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Андрей Аркадьев
Карина Харитонова
14:58 15.04.2020
В СК передан список ответственных за демонтаж монумента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российское посольство в США выясняет роль американской компании в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что в демонтаже монумента могла быть замешана фирма Squire Patton Boggs.

Дипломаты из РФ обратилось за разъяснениями в офис компании, но ответа пока так и не получили. По словам Антонова, Squire Patton Boggs могла принимать непосредственное участие в кампании по ликвидации мемориала.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в Следственный комитет России список лиц, причастных к сносу монумента. Перечень имен был передан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК по факту демонтажа монумента.

Напомним, что памятник советскому маршалу  Ивану Коневу снесен 3 апреля в округе Прага-6. В России назвали этот акт вандализмом. Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью демонтаж архитектурной композиции. Он напомнил, что под командованием Конева освободили от нацистов не только Прагу, но и концлагерь Освенцим.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России памятника. Глава российского военного ведомства заявил о готовности оплатить возможные финансовые затраты на транспортировку монумента.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия чешских властей противоречат договору между Россией и Чехией, в котором прописаны обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников.

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