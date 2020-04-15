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Мода во время эпидемии: названа защищающая от коронавируса одежда

Ирина Егорова
01:45 15.04.2020
Во врем пандемии лучше выбрать одежду из плотной ткани с с низкой пористостью и фактурной поверхностью. Стоит избегать большого количества декора - пуговиц, молний, деталей из пластика и металла, так как вирус на них хранится дольше.
Мода во время эпидемии: названа защищающая от коронавируса одежда
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Микробиологи и эксперты по тканям рассказали, какая одежда лучше всего защищает от коронавирусной инфекции COVID-19, а от какой на время пандемии лучше отказаться. В период эпидемии лучше всего носить одежду из плотной ткани с низкой пористостью и фактурной поверхностью. Например, из атласа, сатина, твида, искусственной замши, вельвета и бархата. Также желательно отказаться от декора - пуговиц, молний, деталей из пластика и металла, так как врус на них хранится дольше.

Все дело в пористости материала. Чем выше плотность материала, тем меньше его пористость.

«Из текстильных полотен малой плотностью обладают трикотажные. Поэтому их носить в период пандемии не стоит», - сообщила завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ имени Косыгина Ирина Рыбаулина.

Стоит помнить, что любую одежду по приходу домой необходимо продезинфицировать, например постирать при температуре более 60 градусов, отмечают эксперты.

Также специалисты предупреждают, что вирус может «зацепиться» за волосы. Именно поэтому все медицинские работники носят головные уборы.

 «Теоретически попадание загрязненного волоса в глаз или рот может привести к заражению, поэтому при выходе на улицу лучше собирать их в хвост или закалывать. Однако прямых доказательств того, что вирус может перейти с волос на руки, а потом на слизистую, пока нет», - передают «Известия» слова заместителя директора по научной работе ИФХЭ РАН Олега Батищева.

В связи с этим, микробиологи советуют ежедневно мыть голову, чтобы вместе с шампунем удалять грязь, бактерии и вирусы.

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