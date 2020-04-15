Кремль: Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Глава Российской Федерации Владимир Путин запишет новое обращение к гражданам страны в видеоформате. Президент вновь обратится ко всем россиянам в начале совещания с кабинетом министров РФ примерно в три часа дня. Такую информацию предоставил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

В своем последнем обращении к жителям России, записанном неделю назад, 8 апреля, перед началом видеовстречи с губернаторами регионов Владимир Путин призвал россиян держаться и стойко вынести трудности непростого для всех периода. Лидер страны отметил, что при должной дисциплинированности и координации усилий страна сможет успешно побороть коронавирусную инфекцию.