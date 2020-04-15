ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России обеспечивает коммунальными услугами объекты МО в условиях пандемии COVID-19

Коммунальное учреждение Министерства обороны Российской Федерации - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России бесперебойно обеспечивает услугами ЖКХ военные городки и воинские части в условиях пандемии, сообщает пресс-служба организации.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции работниками ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России постоянно проводится дезинфекция мест общего пользования, жилых домов, социальных и военных объектов.

Для выполнения поставленных задач десятки тысяч специалистов работают над решением задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, некоторые из которых в круглосуточном режиме. Специалисты учреждения организуют перевозки котельного топлива, материальных средств, отвечают за правильную эксплуатацию и техническое состояние имущества.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполняет все обязательства перед ресурсоснабжающими компаниями, оплачивая по всем предоставленным в установленные сроки и надлежащим образом оформленным платежным документам, тем самым полностью рассчитываясь за поставленные энергоресурсы.

С начала текущего года для оплаты по заключенным контрактам с поставщиками энергоресурсов при обеспечении горячем и холодным водоснабжением, электричеством, газом, теплом военнослужащих и членов их семей направлено более 11 млрд рублей бюджетных средств.

Вне зависимости от сложившейся ситуации на объекты, обслуживаемые коммунальным учреждением, продолжаются бесперебойные поставки котельного топлива. Только в период действия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции с поставщиками ресурса произведены расчеты на сумму свыше 2,5 млрд рублей.