Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Около 300 россиян возвращаются на родину из США

Светлана Головина
Алексей Кошкин
14:38 15.04.2020
По словам Марии Захаровой, спецрейс из Нью-Йорка уже вылетел в Санкт-Петербург.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Сегодня, 15 апреля, из Соединенных Штатов в Россию спецрейсом «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Москву пребывают 278 россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице Facebook.

По ее словам, в аэропорту Пулково сойдут 59 человек, среди которых три ребенка и три младенца. В Шереметьево отправятся 219 пассажиров, в числе которых 16 детей и 12 младенцев. 

«В целях безопасности каждого жителя столицы и области доставят на специальном трансфере до места фактического проживания», - сообщает наш корреспондент Алексей Кошкин.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Соединенных Штатах была закрыта образовательная программа, по которой обучались 74 российских старшеклассников.

По последним данным на территории России было зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заражения COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 12:22
Главы Генштабов ВС РФ и Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 15:08
Кинозвезда, убившая 15 фашистов: последние минуты жизни Гули Королевой
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:25 Армия
Видео
Вместе против коронавируса: российские и сербскими медики провели консультации в Белграде
15:23 В стране и мире
ВОЗ: не менее 70 вакцин разрабатывают по всему миру для лечения коронавируса
15:14 В стране и мире
Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19
14:58 В стране и мире
Видео
В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след
14:38 В стране и мире
Видео
Около 300 россиян возвращаются на родину из США
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.