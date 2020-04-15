Около 300 россиян возвращаются на родину из США

Сегодня, 15 апреля, из Соединенных Штатов в Россию спецрейсом «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Москву пребывают 278 россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице Facebook.

По ее словам, в аэропорту Пулково сойдут 59 человек, среди которых три ребенка и три младенца. В Шереметьево отправятся 219 пассажиров, в числе которых 16 детей и 12 младенцев.

«В целях безопасности каждого жителя столицы и области доставят на специальном трансфере до места фактического проживания», - сообщает наш корреспондент Алексей Кошкин.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Соединенных Штатах была закрыта образовательная программа, по которой обучались 74 российских старшеклассников.



По последним данным на территории России было зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заражения COVID-19.