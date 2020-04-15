СК опубликовал видео катастрофы Superjet-100 в Шереметьево
По данным ведомства, уголовное дело направлено в Генпрокуратуру.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео катастрофы лайнера Sukhoi Superjet-100 в международном аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.
На кадрах с камер видеонаблюдения аэропорта видно, что задняя часть лайнера пылает огнем. Из передних дверей выпущены аварийные трапы, по которым спускаются пассажиры. Для ликвидации пожара прибыли два пожарных автомобиля.
В результате жесткой аварийной посадки самолета погибли 40 пассажиров и один член экипажа.
Незадолго до этого в ведомстве сообщили, что расследование в рамках уголовного дела завершено и передано в Генпрокуратуру.
Единственным обвиняемым по данному делу проходит командир лайнера Денис Евдокимов.