СК опубликовал видео катастрофы Superjet-100 в Шереметьево

Следственный комитет опубликовал видео катастрофы лайнера Sukhoi Superjet-100 в международном аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

На кадрах с камер видеонаблюдения аэропорта видно, что задняя часть лайнера пылает огнем. Из передних дверей выпущены аварийные трапы, по которым спускаются пассажиры. Для ликвидации пожара прибыли два пожарных автомобиля.

В результате жесткой аварийной посадки самолета погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Незадолго до этого в ведомстве сообщили, что расследование в рамках уголовного дела завершено и передано в Генпрокуратуру.

Единственным обвиняемым по данному делу проходит командир лайнера Денис Евдокимов.