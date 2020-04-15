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В Кремле прокомментировали отказ США от финансирования ВОЗ

Анна Берестовая
14:02 15.04.2020
Представитель президента РФ объяснил, что в вопросах Всемирной организации здравоохранения страна опирается на позицию G20.
В Кремле прокомментировали отказ США от финансирования ВОЗ
© Фото: Stefani Reynolds, Consolidated News Photos, Globallookpress

«Большая двадцатка» на прошедшем 26 марта саммите в видеоформате выразила поддержку ВОЗ в ее действиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Россия, в свою очередь, также планирует поддерживать Всемирную организацию здравоохранения и опирается в своей позиции на решение G20.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отказ США от дальнейшего участия в финансировании международной организации.

Представитель Владимира Путина отметил, что на экстренной встрече «двадцатки» лидеры стран-членов G20 выступили за расширение полномочий ВОЗ в организации совместного противостояния распространению COVID-19.

«Мы видим, таким образом, что президенты «двадцатки», включая президента Путина Российской Федерации возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ», - заключил Песков.

Он объяснил, что ВОЗ было поручено наладить совместную работу с иными организациями медицинского профиля и в ближайшее время провести анализ осуществляющихся в разных странах  противоэпидемических мер и их эффективности.

Во вторник глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как она показала свою неэффективность во время пандемии. Президент заявил, что международная организация не смогла вовремя проинформировать страны мира о коронавирусной угрозе.

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