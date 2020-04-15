СК завершил расследование катастрофы Superjet в Шереметьево

Сотрудники Следственного комитета России завершили расследование по факту гибели 41 человека в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet-100 в международном аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



По результатам расследования следователи пришли к выводы, что диспетчерская и аварийная службы не могли повлиять на сложившуюся ситуацию.



Отмечается, что судить за сгоревший лайнер будут только командира экипажа Дениса Евдокимова. Ранее ему уже было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета», - отмечается в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла 5 мая 2019 года. Пассажирский лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после взлета вернулся обратно из-за технических неполадок. В результате жесткой посадки борт загорелся от удара о землю.

Всего в самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.