В Кремле прокомментировали проблемы пропускного режима в Москве

Российские власти выразили надежду, что пропускная система в столице будет функционировать эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заметили, что на начальных этапах введения цифровых пропускных документов могут возникать трудности в работе системы, но это временное явление.

Песков подчеркнул, что трудности следовало ожидать, и они в настоящий момент не являются показателем плохой работы сотрудников правоохранительных органов или плохого планирования. Пресс-секретарь отметил, что самим жителям Москвы стоит также приложить усилия для обеспечения успешной работы системы.

«Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы», - высказался он.

Дмитрий Песков добавил, что причиной проблемы, вероятно, стала недисциплинированность, но все будет исправлено. Также, он посоветовал не торопиться с выводами, основываясь лишь на первых часах работы пропусков.

Представитель президента напомнил, что все предпринимаемые сейчас действия имеют одну цель – создать действительно эффективный режим и как можно быстрее и с наименьшими потерями вывести течение эпидемии к периоду спада.