В Совфеде прокомментировал заявление о ракетном ударе по российскому НПЗ

В Совфеде прокомментировали заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможном ракетном ударе с территории Украины по предприятиям в РФ.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, если глава предприятия был бы компетентным и грамотным специалистом, то говорил бы о том, что ракеты необходимы Украине для ее защиты, а не нападения.

«Такими заявлениями они ведь не нам наносят урон, они наносят Украине урон. Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис», приводит RT его слова.

Ранее Шиман заявил, что в случае наступления РФ на Украину под угрозой окажется Каменский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. По нему может быть нанесен ракетный удар с помощью украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, а все заявления об угрозе со стороны Москвы являются вымышленными и мифическими.