Мишустин назвал непростой ситуацию с COVID-19 в России
Министр отметил, что система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Ситуация с распространением COVID-19 остается непростой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел», - отметил премьер.
Помимо этого он добавил, что на данный момент система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
Незадолго до этого Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с коронавирусом нужно предпринимать экстраординарные меры.